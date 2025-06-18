نتنياهو: نتواصل مع دول بخصوص هجرة الفلسطينيين من غزة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حكومته تتواصل مع دول بخصوص هجرة الفلسطينيين من غزة والخيارات ستتغير بعد الحرب مع إيران لأن العالم سيتغير.

ولفت نتنياهو، الثلاثاء، إلى أن خلال 5 أيام قلب جيش الاحتلال الموازين وفتح طريقا جويا إلى إيران.

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهت ضربة قاصمة لقيادة إيران العسكرية وعلمائها النوويين، مضيفا "نواصل تدمير مستودعات إنتاج الصواريخ الإيرانية".

وأكد نتنياهو، أنه حاول تدمير قدرات إيران لكنه لم يتمكن من حشد الأغلبية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، موضحا أن إيران خططت لإنتاج 300 صاروخ شهريا و22 ألفا بـ6 سنوات وهذا يعادل قنبلتين نوويتين.

وأضاف نتنياهو: "سنرى شرق أوسط مختلفا لم نره من قبل"، لافتا إلى أنه وجه بالقضاء على تهديد إيران الصاروخي والنووي.

وأوضح نتنياهو، أن مسارعة إيران نحو امتلاك السلاح النووي هو ما سرع في مهاجمتها.