سيناتور أمريكي: ترامب على وشك أن يضع نقطة النهاية للتهديد الإيراني

وكالات

قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، إن "النظام الإيراني متطرف وسيمسح إسرائيل عن الخريطة إذا أتيحت له الفرصة ثم سيستهدفنا".

وأكد جراهام، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك أن يضع نقطة النهاية للتهديد الذي تمثله إيران.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إيران أعدت صواريخ لضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت للحرب.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أنه إذا وقع هجوم قد تبدأ إيران بزرع ألغام في مضيق هرمز لمحاصرة السفن الأمريكية.

وأعلن المسؤولون الأمريكيون، رفع حالة التأهب للقوات الأمريكية في القواعد العسكرية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن التقديرات في تل أبيب أن الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد إيران هذه الليلة.

وفي سياق التدخل الأمريكي في الصراع الدائر الإسرائيلي الإيراني، وجّهت مراسلة شبكة "سي إن إن" الأمريكية سؤالًا للرئيس دونالد ترامب، خلال وجوده على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، بشأن احتمالية تدخل الولايات المتحدة عسكريًا في الحرب بين إيران وإسرائيل.

وسألت المراسلة: "هل هناك ضمانات بأنه في حال تدخلت واشنطن عسكريًا، ستتمكن قنبلة أمريكية من تدمير البرنامج النووي الإيراني ومنشآته؟"، فرد ترامب قائلاً: "لا توجد ضمانات".

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن تنفيذ ضربات أمريكية تستهدف مواقع داخل إيران، بما في ذلك منشآت نووية، لا يزال "مطروحًا على الطاولة".

وأكد المسؤول أن الرئيس ترامب يعقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي لمناقشة تطورات الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، نقلًا عن مصادر أمريكية، بأن الجيش الأمريكي قام بنقل طائرات مقاتلة إلى منطقة الشرق الأوسط، ضمن استعدادات عسكرية متزايدة.