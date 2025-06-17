سفير إيطاليا بالقاهرة يستقبل وزراء وشخصيات العامة بمناسبة العيد الوطني

كتب وتصوير: هاني رجب

احتفلت القنصلية الإيطالية مساء الثلاثاء، بالعيد الوطني لبلادها بحفل استقبال أنيق أقامه سفيرها لدى مصر بمقر القنصلية في وسط البلد، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والسفراء والنواب.

افتُتح الحفل بكلمة ترحيبية من السفير الذي أشاد بعلاقات التعاون والعلاقات الثقافية الراسخة بين روما والقاهرة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر الصداقة مع مصر.

جاء في مقدمة الحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء الكهرباء والطاقة والثقافة والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام والطيران المدني، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الدبلوماسي الهام.

كما حضر الحفل المهندس طارق الملا، وزير البترول الأسبق، تعبيرا عن عمق التنسيق المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.

وشهد الاستقبال حضور منى السيسي برفقة زوجها المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والأمير أحمد فؤاد، ولي عهد مصر، ما أضفى على الأمسية طابعاً رسمياً رفيع المستوى.

كذلك، شارك السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى مصر، والسادة سفراء كل من الأردن وسلطنة عمان، وعلى رأسهم السفير عبد الله الرحبي، إضافة إلى عدد من كبار السفراء المعتمدين بالقاهرة.

كما حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم النائب أحمد أبو هشيمة والنائب الدكتور هاني سري الدين والنائب مدحت بركات، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال البارزين، من بينهم أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورجلَي الأعمال خالد نصير وأحمد حسان، لتبادل التهاني بالمناسبة الوطنية للمشاركة في الاحتفال بالحوار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.