أردوغان: نتنياهو التهديد الأكبر لأمن الشرق الأوسط

وكالات

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "التهديد الأكبر" للأمن في الشرق الأوسط، وذلك في سياق تصاعد التوتر الإقليمي إثر المواجهات بين إسرائيل وإيران.

وقالت الرئاسة التركية، في منشور عبر منصة "إكس"، إن أردوغان أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، أن "نتنياهو أثبت مجددًا أنه يُمثل التهديد الأكبر لأمن المنطقة".

وأضاف البيان أن الرئيس التركي يجري اتصالات دبلوماسية مكثفة بشأن الاشتباكات الجارية، مؤكدًا استمراره في بذل الجهود لإنهاء دوامة العنف الحالية.

وحذّر أردوغان، بحسب المنشور، من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يؤدي إلى امتداد التصعيد إلى سوريا، مشددًا على ضرورة عدم السماح لهذه التطورات بأن تُخفي الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والتي وصفها بأنها "إبادة جماعية".

ويُعد أردوغان من أبرز المنتقدين الدوليين لسياسات إسرائيل، حيث دأب منذ بداية الحرب على غزة على توجيه انتقادات لاذعة للقيادة الإسرائيلية، متهمًا تل أبيب بارتكاب جرائم حرب، ومقارنًا نتنياهو بهتلر في تصريحات سابقة.