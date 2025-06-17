إعلان

نتنياهو: إيران خططت لامتلاك ما يعادل قنبلتين نوويتين خلال 6 سنوات

11:18 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه خلال 5 أيام قلب جيش الاحتلال الموازين وفتح طريقا جويا إلى إيران.

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهت ضربة قاصمة لقيادة إيران العسكرية وعلمائها النوويين، مضيفا "نواصل تدمير مستودعات إنتاج الصواريخ الإيرانية".

وأكد نتنياهو، أنه حاول تدمير قدرات إيران لكنه لم يتمكن من حشد الأغلبية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، موضحا أن إيران خططت لإنتاج 300 صاروخ شهريا و22 ألفا بـ6 سنوات وهذا يعادل قنبلتين نوويتين.

وأضاف نتنياهو: "سنرى شرق أوسط مختلفا لم نره من قبل"، لافتا إلى أنه وجه بالقضاء على تهديد إيران الصاروخي والنووي.

وأوضح نتنياهو، أن مسارعة إيران نحو امتلاك السلاح النووي هو ما سرع في مهاجمتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إيران الحرب الإسرائيلية على إيران إيران وإسرائيل الرد الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان