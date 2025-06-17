تقييم استخباراتي: إسرائيل قد تعجز بعد 12 يومًا عن صد صواريخ إيران

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن تقييم استخباراتي أمريكي وإسرائيلي، الثلاثاء، إنه بإمكان إسرائيل التصدي للصواريخ لـ12 يوما دون مدد أمريكي.

وأكد مصدر مطلع، أن منظومات الدفاع الإسرائيلية قد تعترض نسبة أقل من الصواريخ بنهاية الأسبوع، موضحا أنه سيتعين على إسرائيل اختيار ما تريد اعتراضه والمنظومة الدفاعية الإسرائيلية منهكة بالفعل.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الجيش الإسرائيلي مواطنيه من أن الدفاعات الجوية المتواجدة في إسرائيل ليست مُحكمة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

قال الجيش في بيان: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد".

وشدد على أن "الدفاع ليس مُحكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية"، وفقا لروسيا اليوم.