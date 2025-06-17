مسؤول إسرائيلي: العملية ضد إيران لن تنتهي قبل مهاجمة منشأة فوردو

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، الثلاثاء، إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران لن تنتهي قبل مهاجمة منشأة فوردو النووية.

وأكد هنجبي، أنه لا أعلم ما إذا كانت واشنطن ستنضم للحرب و"أعتقد أن القرار لم يتخذ"، موضحا أنه في بداية العملية ضد إيران لم تتلق تل أبيب تعهدا أمريكيا بالمشاركة.

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي نقل مقاتلات إلى الشرق الأوسط.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن عمليات النشر في الشرق الأوسط تشمل طائرات مقاتلة إف 16 وإف 22 وإف 35.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن نشر المقاتلات بالشرق الأوسط طابعه دفاعي وشاركت في إسقاط مسيرات ومقذوفات إيرانية.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "البنتاجون" يلعب دوره في توفير خيارات في حال فشل الدبلوماسية مع إيران.

وكشفت مصادر مطلعة في البنتاجون، أن قاذفات بي 52 توفر خيارات في حال فشل الدبلوماسية مع إيران، مشيرين إلى أن قاذفات بي 52 تتمركز حاليا في جزيرة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.