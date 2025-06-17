مسؤول أمريكي: تنفيذ ضربات على منشآت إيران النووية مطروح على الطاولة

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن تنفيذ ضربات أمريكية على أهداف بإيران بما في ذلك المنشآت النووية مطروحة على الطاولة.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع الآن مع مجلس الأمن القومي بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي نقل مقاتلات إلى الشرق الأوسط.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن عمليات النشر في الشرق الأوسط تشمل طائرات مقاتلة إف 16 وإف 22 وإف 35.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن نشر المقاتلات بالشرق الأوسط طابعه دفاعي وشاركت في إسقاط مسيرات ومقذوفات إيرانية.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "البنتاجون" يلعب دوره في توفير خيارات في حال فشل الدبلوماسية مع إيران.

وكشفت مصادر مطلعة في البنتاجون، أن قاذفات بي 52 توفر خيارات في حال فشل الدبلوماسية مع إيران، مشيرين إلى أن قاذفات بي 52 تتمركز حاليا في جزيرة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.