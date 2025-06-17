وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه تم رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات.

وفي أعقاب التطورات، دعت قيادة الجيش الإسرائيلي المواطنين إلى دخول المناطق المحصنة على الفور، والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد.

من جانبها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق الصواريخ، فيما دوّت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة شمال البلاد، في مؤشر على اقتراب تهديدات صاروخية محتملة.

وفي السياق ذاته، أعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، بدء الموجة العاشرة من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني، كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الحرس الثوري أطلق موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل.

وأفادت القناة 12 العبرية، يوم الثلاثاء، بأن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ على 17 دفعة منذ بدء المواجهة مع إسرائيل.