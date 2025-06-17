طهران - (د ب أ)

قالت العديد من التقارير الإعلامية اليوم الثلاثاء إن إيران تهدد بحجب شبكة الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن خبراء ونشطاء إنترنت، أن الوصول إلى المواقع الإلكترونية الأجنبية يمكن أن يكون مقيدا بشكل كبير في الساعات القادمة.

في غضون ذلك، أعلنت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية أن استخدام "جميع الأجهزة المتصلة بشبكات الاتصالات بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة" محظور على الموظفين المدنيين.

كما نصحت القيادة المدنيين باستخدام هذه الأجهزة بشكل محدود.

ومن المرجح أن يكون هذا ردا على تصريحات للسفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل ليتر والتي قال فيها "عندما تهدأ الأمور، سترون بعض المفاجآت مساء الخميس والجمعة التي ستجعل عملية "البيجر" تبدو بسيطة تقريبا"، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

وكان ليتر يلمح إلى عملية قامت بها الاستخبارات الإسرائيلية ضد ميليشيا حزب الله في لبنان في سبتمبر 2024، وفي ذلك الوقت، انفجرت أجهزة البيجر (الاستدعاء) وأجهزة اتصال خاصة بآلاف المسؤولين المنتمين إلى الميليشيا الموالية لإيران، مما أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف.