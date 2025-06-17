تحرك أمريكي في الشرق الأوسط.. طائرات تزويد بالوقود بانتظار قرار ترامب

وكالات



كشفت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال حصوله على موافقة من الرئيس دونالد ترامب لتزويد الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود جواً خلال تنفيذ ضربات محتملة ضد أهداف في إيران.



وذكرت الشبكة أن هذه الاستعدادات تُعد من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال أكثر من 30 طائرة للتزود بالوقود جواً إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.



وبحسب المصادر، فإن عملية تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود ستكون جزءًا من تدخل عسكري أمريكي أوسع في حال اتخاذ قرار بالمشاركة المباشرة في التصعيد ضد إيران.



وأضاف أحد المصادر أن تحريك طائرات التزود بالوقود نحو المنطقة يهدف إلى منح الرئيس ترامب خيارات ميدانية في حال قرر توسيع نطاق الانخراط العسكري الأمريكي في المواجهة الجارية.

