الجيش الإسرائيلي: دمرنا أكثر من 70 بطارية للدفاعات الإيرانية

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن سلاح الجو نفذ عملية واسعة النطاق أسفرت عن تدمير أكثر من 70 بطارية صواريخ تابعة لمنظومة الدفاع الجوي الإيرانية، واصفًا العملية بأنها "مهمة تاريخية" قد تُحدث تحولًا في مسار المواجهة الحالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية الجوية استهدفت مواقع متفرقة في العمق الإيراني، وإن الضربات نُفذت بدقة عالية، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة في الصراع مع طهران.

ومن جانبه صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم شن هجمات ضد "أهداف بالغة الأهمية" في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل التصعيد العسكري بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأوضح كاتس، وفق ما أوردته الوكالة، أن إسرائيل لا تجري في الوقت الراهن أي محادثات مع إيران.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة أجراها كاتس إلى أحد المواقع في وسط إسرائيل، الذي كان قد تعرّض لهجوم صاروخي إيراني في وقت سابق من اليوم.