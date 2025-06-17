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رويترز: الجيش الأمريكي ينشر مقاتلات في الشرق الأوسط

08:48 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

الجيش الأمريكي ينشر مقاتلات في الشرق الأوسط

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي نقل مقاتلات إلى الشرق الأوسط.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن عمليات النشر في الشرق الأوسط تشمل طائرات مقاتلة إف 16 وإف 22 وإف 35.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن نشر المقاتلات بالشرق الأوسط طابعه دفاعي وشاركت في إسقاط مسيرات ومقذوفات إيرانية.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "البنتاجون" يلعب دوره في توفير خيارات في حال فشل الدبلوماسية مع إيران.

وكشفت مصادر مطلعة في البنتاجون، أن قاذفات بي 52 توفر خيارات في حال فشل الدبلوماسية مع إيران، مشيرين إلى أن قاذفات بي 52 تتمركز حاليا في جزيرة دييغو جارسيا في المحيط الهندي.

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المقاتلات الأمريكية الشرق الأوسط إيران وإسرائيل
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