أكسيوس: ترامب يفكر جديا بالانضمام للحرب الإسرائيلية الإيرانية

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بشكل جديًا في الانضمام إلى الحرب الجارية، من خلال شن ضربة عسكرية تستهدف منشآت نووية إيرانية، وعلى وجه الخصوص منشأة "فوردو".

وبحسب الموقع، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، يعتقدان أن ترامب قد يتخذ قرارًا قريبًا بالدخول في الحرب من خلال قصف المنشأة النووية الإيرانية الحساسة.

وفي الإطار ذاته، قال الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن سماء إيران باتت تحت السيطرة الكاملة والشاملة، مشيرًا إلى تفوق التكنولوجيا العسكرية الأمريكية مقارنة بنظيرتها الإيرانية.

وقال ترامب، في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال": "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران، وطهران كان لديها كميات وفيرة من أجهزة التتبع الجوية الجيدة والمعدات الدفاعية الأخرى لكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية".