ترامب: نعرف مكان اختباء خامنئي لكننا لن نقتله الآن على الأقل

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يعرف بالتحديد موقع "اختباء" المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "نحن نعرف بالضبط أين يختبئ ما يسمى بـ (المرشد الأعلى). إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقتله (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لكننا لا نريد إطلاق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميريكين. صبرنا بدأ ينفد. شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية في الأيام الماضية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن إيران لم تقتل حتى الآن مواطنا أمريكيا واحدا، مضيفا "إلى أن يقوموا بذلك (قتل مواطنين أمريكيين) لن نناقش حتى استهداف القيادة السياسية في طهران".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل تحذيرا شديد اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأشار مصدر، إلى أن بوتين بادر بالاتصال بالرئيس الأمريكي بعد طلب إيراني، مؤكدا أن موسكو تشارك في التحركات السياسية في ما يخص الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، أن المكالمة بين بوتين وترامب، استدعت الرئيس الروسي لنقل تحذير بأن نظام المرشد الأعلى الإيراني في خطر.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن بوتين أوضح لخامنئي ضرورة التحرك سريعا نحو مفاوضات، كما أنه أمر بإخلاء السفارة الروسية في طهران.