وكالات



نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر بجيش الاحتلال قولها إنهم سينهون بنك أهدافهم في إيران الأسبوع المقبل، وقد نحتاج أسبوعا إضافيا لتحقيق أهداف الحرب ولكننا لن ننجر إلى حرب طويلة.



وفي سياق متصل قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ ضربات ضد "أهداف بالغة الأهمية" في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.



وأشار كاتس، بحسب بلومبرغ، إلى أن إسرائيل لا تجري حاليًا أي محادثات مع إيران.



وأوضح كاتس أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المتقن للغة الفارسية، سيصدر تحذيرًا إضافيًا لسكان طهران يدعوهم إلى إخلاء المناطق المستهدفة. وأضاف: "سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران"، مؤكدًا أن كامل البنية التحتية النووية الإيرانية باتت ضمن أهداف الجيش الإسرائيلي.