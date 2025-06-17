ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سماء إيران باتت تحت السيطرة الكاملة والشاملة، مشيرًا إلى تفوق التكنولوجيا العسكرية الأمريكية مقارنة بنظيرتها الإيرانية.

وكتب ترامب، في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال": "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران، وطهران كان لديها كميات وفيرة من أجهزة التتبع الجوية الجيدة والمعدات الدفاعية الأخرى لكنها لا تقارن بالمعدات الأمريكية".

وفي هذا السياق صرّح الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن هدفه لا يتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بل في إنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل نهائي.

وقال ترامب خلال تصريحات صحفية: "لست أسعى إلى وقف إطلاق نار مع إيران، وإنما إلى إنهاء حقيقي لبرنامجها النووي"، مضيفًا: "أريد من إيران أن تتخلى تمامًا عن السلاح النووي".