التلفزيون الإيراني: بدء الموجة العاشرة من "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل

وكالات



أعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، بدء الموجة العاشرة من عملية الوعد الصادق 3 ضد الكيان الصهيوني.



وفي نفس السياق أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الحرس الثوري أطلق موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل.



وأفادت القناة 12 العبرية، يوم الثلاثاء، بأن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ على 17 دفعة منذ بدء المواجهة مع إسرائيل.

وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث العبرية أن أقل من 10 صواريخ أُطلقت في الدفعة الحالية باتجاه إسرائيل، بينما نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي أن عددها بلغ 8 صواريخ، وأضاف المصدر أن معظم الصواريخ التي أُطلقت من إيران تم اعتراضها بنجاح، بمشاركة بطاريات "ثاد" الأمريكية في عملية الاعتراض الأخيرة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على التصدي للتهديدات. كما دعا الجيش المستوطنين إلى التوجه الفوري للملاجئ.