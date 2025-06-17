إيران: تقارير عن انقطاع واسع للإنترنت في عدّة محافظات

وكالات

قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن تقارير تفيد بانقطاع واسع في الإنترنت في محافظات إيرانية.

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية مساء اليوم، أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي في مدينة نهاوند للتصدي لهدفين معاديين تم رصدهما في أجواء المدينة، وسط تحركات مكثفة لمنظومات الدفاع الجوي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "مهر" بسماع دوي عدة انفجارات في شمال وشرق مدينة أصفهان، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية تعمل بنشاط للتعامل مع الأهداف المعادية في تلك المناطق.

من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" أن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيّرة إسرائيلية في مدينة ملاير، وتمكنت من تدميرها قبل وصولها إلى هدفها المفترض.

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو نفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدة مواقع عسكرية وعشرات منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في منطقة ميتس داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن العمليات الجوية مستمرة في الأجواء الإيرانية، بهدف تحديد مواقع منصات الإطلاق التي تُوجه نحو العمق الإسرائيلي وتدميرها، على حد قوله.