إعلام عبري: إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل منذ بدء الحرب

وكالات

‌‏قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ على 17 دفعة منذ بداية المواجهة مع إسرائيل.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن أقل من 10 صواريخ إيرانية أطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن 8 صواريخ إيرانية أطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية.

وأفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، بأن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران تم اعتراضها بنجاح.

وأوضح مسؤول إسرائيلي، أن بطاريات ثاد الدفاعية الأمريكية شاركت في عملية الاعتراض الأخيرة للصواريخ الإيرانية.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود" إصابة 4 مستوطنين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديد.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنين بالتوجه إلى المناطق المحمية فورا.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل.

‌‏وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قرابة 10 صواريخ اطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.