أمريكا: ترامب يجتمع بفريق الأمن القومي بسبب حرب إيران وإسرائيل

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين أمريكيين، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يجتمع الآن مع فريق الأمن القومي الأمريكي بشأن المواجهة بين إسرائيل وإيران.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن هدفه ليس التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بل إنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أنا لا أبحث عن وقف لإطلاق النار مع إيران، بل عن نهاية حقيقية لبرنامجها النووي"، مضيفًا: "أريد من إيران أن تتخلى بالكامل عن السلاح النووي".

وغادر ترامب قمة مجموعة السبع في كندا بشكل مفاجئ متوجهًا إلى واشنطن، للتعامل مع التطورات المتسارعة بشأن التصعيد بين طهران وتل أبيب.

وكان ترامب، قد ألمح إلى "إمكانية" إرسال مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو نائبه جي دي فانس، للقاء المسؤولين الإيرانيين، موضحًا أن القرار سيُتخذ بعد عودته إلى واشنطن.

وتوقع ترامب أن تواصل إسرائيل هجماتها على إيران دون تباطؤ أو تخفيف من حدة الهجمات.

من جهتها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين وعرب، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أبلغ عددًا من الدبلوماسيين أن ترامب وويتكوف أوحيا بأن التفاوض على اتفاق نووي جديد سيمنع هجومًا إسرائيليًا.