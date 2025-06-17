وكالات

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باور، أن بلاده ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران للسلاح النووي، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، وللمنطقة، ولأمن أوروبا.

وأشار الوزير الفرنسي في تصريحات إعلامية، إلى أن الحل الوحيد للأزمة النووية الإيرانية يجب أن يكون عبر المفاوضات، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجنب التصعيد والعودة إلى مراحل التوتر السابقة.

وفي سياق متصل، عبّر باور عن رفض بلاده لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، مشددًا على أن فرنسا لا تقبل ببقاء الضفة الغربية كمستعمرة، كما دان منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واختتم وزير الخارجية الفرنسي تصريحاته بمطالبة واضحة بضرورة خفض التصعيد ووقف الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، داعيًا إلى العودة الفورية لطاولة المفاوضات لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والانفجار.

وتتصاعد الأحداث بين إسرائيل وإيران بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها تل أبيب فجر الجمعة الماضية على طهران وأسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين وأضرار كبيرة في البنية التحتية، فيما ردت طهران بهجمات انتقامية معاكسة.