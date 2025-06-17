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مسؤول إسرائيلي: منظومة ثاد الأمريكية اعترضت غالبية الصواريخ الإيرانية

05:38 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

منظومة ثاد الأمريكية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، الثلاثاء، إن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران تم اعتراضها بنجاح.

وأوضح مسؤول إسرائيلي، أن بطاريات ثاد الدفاعية الأمريكية شاركت في عملية الاعتراض الأخيرة للصواريخ الإيرانية.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود" إصابة 4 مستوطنين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن أقل من 10 صواريخ إيرانية أطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن 8 صواريخ إيرانية أطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديد.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنين بالتوجه إلى المناطق المحمية فورا.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل.

‌‏وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قرابة 10 صواريخ اطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

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