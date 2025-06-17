الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودفاعاتنا الجوية تعمل على اعتراض التهديد.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنين بالتوجه إلى المناطق المحمية فورا.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل.

‌‏وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قرابة 10 صواريخ اطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رصدت عمليات إطلاق من إيران نحو إسرائيل.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري، قوله إن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت استعدادات متقدمة لإطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلافا لما يتم تداوله لم يتم رصد أي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الحرس الثوري الإيراني، بأنه نفذ هجوم صاروخي استهدف منشآت أمنية واستخباراتية إسرائيلية بالغة الحساسية داخل مدينة تل أبيب.

وذكر بيان صادر عن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن العملية نُفذت "في الساعات الأولى من الصباح"، واستهدفت مركز الاستخبارات العسكرية التابع للجيش الإسرائيلي المعروف باسم "أمان"، مشيرًا إلى أن الضربة تمت رغم الأنظمة الدفاعية الجوية المتقدمة" التي تحيط بالموقع.

كما أعلن البيان إصابة منشأة تابعة لجهاز "الموساد"، وصفها بأنها "مركز لتصميم عمليات الاغتيال والتخريب"، مضيفًا أن النيران اشتعلت في الموقع المستهدف وامتدت إلى مناطق داخلية منه.

وبالتزامن، تداولت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن قصف صاروخي دقيق استهدف قاعدة "جيليلوت" الواقعة شمال تل أبيب، والتي تضم مقر وحدة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية "8200"، أحد أبرز أذرع التجسس السيبراني في إسرائيل.

يأتي، ذلك بعد أن صرحت وزارة الدفاع الإيرانية، أنها تمكنت من إطلاق صاروخ جديد لم يكشف عنه سابقا دون أن يتم رصده.