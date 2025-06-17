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إعلام عبري: 8 صواريخ إيرانية أُطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية

05:28 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

الصواريخ الإيرانية

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وكالات
قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن أقل من 10 صواريخ إيرانية أطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن 8 صواريخ إيرانية أطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديد.
وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنين بالتوجه إلى المناطق المحمية فورا.
وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل.
‏وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قرابة 10 صواريخ اطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

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