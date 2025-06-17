إيران تنشر مشاهد لعملية إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "F-35"

وكالات

نشرت وزارة الدفاع الإيرانية مشاهد تقول إنها لعملية إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-35، وذلك بواسطة الدفاعات الإيرانية.

🚨 — وزارة الدفاع الإيرانية تنشر مشاهد قالت إنها للحظة إسقاط دفاعاتها الجوية لطائرة إسرائيلية من طراز F-35 pic.twitter.com/jrw4CMmAtG — شؤون روسية (@id7p_) June 17, 2025

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء أمس الإثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35" فوق مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الحادثة تُعد رابع عملية إسقاط لطائرة من نفس الطراز منذ بداية التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.

يُذكر أن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، كان قد صرّح في وقت سابق بأن الدفاعات الإيرانية أسقطت ما مجموعه عشر طائرات إسرائيلية في مواقع متفرقة داخل الأراضي الإيرانية.