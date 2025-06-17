إعلان

إيران تنشر مشاهد لعملية إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "F-35"

05:07 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

طائرة مسيرة إسرائيلية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نشرت وزارة الدفاع الإيرانية مشاهد تقول إنها لعملية إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-35، وذلك بواسطة الدفاعات الإيرانية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء أمس الإثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-35" فوق مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الحادثة تُعد رابع عملية إسقاط لطائرة من نفس الطراز منذ بداية التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.

يُذكر أن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، كان قد صرّح في وقت سابق بأن الدفاعات الإيرانية أسقطت ما مجموعه عشر طائرات إسرائيلية في مواقع متفرقة داخل الأراضي الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة إسرائيلية وزارة الدفاع الإيرانية الدفاعات الجوية الإيرانية إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم
رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟