سموتريتش: لم نصل بعد لمنتصف هجومنا المُخطط له في إيران

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لم يضغط على الإسرائيليين لوقف حملتهم العسكرية في إيران.

قال موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال غير مقتنع بفكرة تغيير النظام في إيران التي يؤيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن استهداف المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، من شأنه أن "يُنهي القتال مع إيران، لا أن يصعّده".

وأضاف نتنياهو في حديثه مع شبكة "أيه بي سي نيوز": "لقد عانينا من نصف قرن من الصراع الذي أشاعه هذا النظام الذي يروع الجميع في الشرق الأوسط، وينشر الإرهاب والتخريب والتآمر في كل مكان".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لا تسعى إلى احتلال إيران أو إسقاط نظامها الحاكم، لكنها ماضية في إزالة ما وصفها بـ"التهديدات" المرتبطة بقدرات طهران النووية والعسكرية، بحسب تعبيره.

وصرح كاتس، أن إسرائيل دمرت الموقع المركزي في منشأة نطنز النووية، وتعمل على استهداف جميع البنى التحتية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن تل أبيب "سترد على أي محاولة لتجديد البرنامج النووي الإيراني"، مشددًا على أن كل بنية تحتية إدارية مرتبطة بالنظام الإيراني وتختلط مع المنظومة العسكرية، ستُعد هدفًا مشروعًا لإسرائيل.

وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل استهداف القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى المنظومة الصاروخية، ضمن ما وصفها بحملة مستمرة لإضعاف القدرات الإيرانية.

كما لفت وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أن الولايات المتحدة تقدم الدعم في الدفاع عن إسرائيل، لكنها لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على إيران، في إشارة إلى فصل واضح بين العمليات الإسرائيلية المنفردة والدعم الأمريكي الدفاعي.