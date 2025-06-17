إعلام إيراني: مقتل عدد من قادة الاستخبارات الإسرائيلية بهجوم صاروخي

وكالات

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر عسكرية، إن عددا كبيرا من الضباط والمسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات الإسرائيلية، قُتلوا خلال الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مراكز أمنية واستخباراتية شمال تل أبيب صباح اليوم.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن صاروخا إيرانيا متطورا استهدف بنجاح مركزي استخبارات إسرائيليين رئيسيين هما "الموساد" و"آمان".

وأكدت "تسنيم"، أن من بين المسؤولين الإسرائيليين القتلى شخصيات رفيعة في هرم القيادة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية.