إعلان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ في ميتس بإيران

04:45 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

منصات إطلاق صواريخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم عدة مواقع وعشرات منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في منطقة ميتس بإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يواصل عملياته في أجواء إيران لتحديد مواقع منصات الإطلاق الموجهة للعمق الإسرائيلي وتدميرها، وفق قوله.

وفي المقابل، قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلًا عن مصدر مطلع، الثلاثاء، إن طهران أعدت خططًا لإدارة المراكز الحساسة في حال تنفيذ عمليات اغتيال بحق القادة الإيرانيين.

وأوضح المصدر المطلع، أن خطط طهران تضمن وجود 10 بدلاء لكل موقع حساس لضمان عدم حدوث أي خلل في عملية القيادة.

وصباح اليوم، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع، أن سبب انخفاض وتيرة الإطلاقات الإيرانية هو "قصفنا المستمر لمنصات الإطلاق"، وفق قوله.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال دمر 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض نحو 30 مسيرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصات إطلاق صواريخ الجيش الإسرائيلي إيران إيران وإسرائيل الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

فترة انتقالية وإخلاء وزيادة 20 ضعفا.. تفاصيل المشروع الجديد للحكومة بشأن الإيجار القديم
رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟