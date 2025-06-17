الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات إطلاق صواريخ في ميتس بإيران

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم عدة مواقع وعشرات منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في منطقة ميتس بإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يواصل عملياته في أجواء إيران لتحديد مواقع منصات الإطلاق الموجهة للعمق الإسرائيلي وتدميرها، وفق قوله.

وفي المقابل، قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلًا عن مصدر مطلع، الثلاثاء، إن طهران أعدت خططًا لإدارة المراكز الحساسة في حال تنفيذ عمليات اغتيال بحق القادة الإيرانيين.

وأوضح المصدر المطلع، أن خطط طهران تضمن وجود 10 بدلاء لكل موقع حساس لضمان عدم حدوث أي خلل في عملية القيادة.

وصباح اليوم، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع، أن سبب انخفاض وتيرة الإطلاقات الإيرانية هو "قصفنا المستمر لمنصات الإطلاق"، وفق قوله.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال دمر 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض نحو 30 مسيرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.