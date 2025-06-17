العاهل الأردني يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران

وكالات

وصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هجمات إسرائيل على إيران بأنها "تهديد للناس في كل مكان"، مضيفًا "مع توسع إسرائيل في هجومها ليشمل إيران، لا أحد يعلم أين ستنتهي حدود ساحة المعركة هذه"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد الملك عبدالله الثاني، في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن الضربات الإسرائيلية على إيران تنذر بتوترات كبيرة في المنطقة، وأن"فرض السلام بالقوة والخوف لا يدوم".

وتحدث العاهل الأردني، عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، قائلًا: "ما يحدث في غزة اليوم يتحدى القانون الدولي والمعايير الأخلاقية وقيمنا المشتركة، ونشهد تجاوزات تلو الأخرى في الضفة الغربية، مع تفاقم الوضع يومًا بعد يوم".

وذكر أن المجتمع الدولي إذا فشل في التصرف بحزم، فإنه يصبح "متواطئًا"، لأنه إذا "استمرت الجرافات الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين وبساتين الزيتون والبنية التحتية بشكل غير قانوني، فسوف تُسوّي أيضًا الحواجز التي تُحدد السلوك الأخلاقي".