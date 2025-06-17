وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن فرق الإنقاذ الإسرائيلية تواصل البحث عن مفقودة في برج أصيب بصاروخ إيراني في بات يام يوم الأحد.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إعادة إعمار المنطقة التي تعرضت للهجوم الصاروخي في بات يام ستستغرق 5 سنوات.

وفي إطار عملية "الوعد الصادق 3"، شنت القوات المسلحة الإيرانية ليل الأحد، هجوما بالصواريخ والمسيرات على عدد من المواقع الإسرائيلية، ما أجبر ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن إيران أطلقت في هجومها ليل الأحد، نحو 30 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

وتسببت صافرات الإنذار التي دوّت في مناطق واسعة من إسرائيل، في حالة ذعر عامة، حيث هرب العديد من المدنيين إلى الملاجئ والمخابئ المخصصة تحت المباني وفي المرافق العامة. فيما لجأ آخرون إلى الاختباء على جانب الطرق السريعة نتيجة عدم وجود ملاجئ قريبة.

واستهدفت الصواريخ الإيرانية العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وضواحيها، ومدينة حيفا وبات يام، فضلا عن بلدة رهط في النقب.