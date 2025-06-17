(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن منشأة "فوردو" النووية الإيرانية تُعد من "القضايا التي سيتم التعامل معها بالتأكيد"، مشيرًا إلى أن الضربات المقبلة ستستهدف "أهدافًا بالغة الأهمية في طهران" خلال الساعات القادمة.

وفي سياق متصل، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى تحركات "غير مسبوقة" يجري الإعداد لها، مؤكدًا أن الحرب لا تزال في أوجها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب الهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف بنية تحتية حساسة في إيران: "نحن في خضم العملية، ولسنا في نهايتها. أصبح بإمكاننا تنفيذ عمليات في أي مكان داخل إيران، ولدينا مخزون كبير من الذخيرة خُصص لهذا الهدف طوال فترة الحرب الممتدة".

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم "القضاء على العشرات من كبار القادة العسكريين الإيرانيين"، وأنه "تم تتبع من تم تعيينهم بديلًا لهم واحدًا تلو الآخر".

وأضافت التصريحات، التي يزعمها الجيش الإسرائيلي، أن "عددًا قليلًا جدًا من قادة الصف الأول في الجهاز الأمني الإيراني ما زالوا على قيد الحياة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها المركزة على منشآت عسكرية وأمنية داخل إيران، وسط تعثر مفاوضات التهدئة، وتحذيرات دولية متزايدة من تدحرج الأوضاع نحو مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

وتُعد منشأة "فوردو"، الواقعة تحت الأرض قرب مدينة قم، واحدة من أكثر المنشآت النووية الإيرانية تحصينًا.