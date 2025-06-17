مشاورات مصرية هولندية بلاهاي تبحث الاستثمار والتعاون الإقليمي

(وكالات)

ترأس السفير، وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الجانب المصري في جولة المشاورات السياسية بين مصر وهولندا، بمدينة لاهاي، بينما ترأس الجانب الهولندي في المشاورات السفير، مارسيل دي فينك، نائب وزير الخارجية، وبمشاركة السفارة المصرية في لاهاي، وممثلين عن القطاعات المعنية بوزارة الخارجية الهولندية.

وتُعقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في إطار التنسيق والتعاون الثنائي بين مصر وهولندا في مختلف القطاعات الثنائية، وكذلك بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تبادل الرؤى وتنسيق الموافق حول أبرز الموضوعات التي تتناولها الهيئات والمنظمات متعددة الأطراف.

واستعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، والمزايا التنافسية التي توفرها الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكداً الحرص على دعم الشراكة الاقتصادية مع هولندا وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل، والترحيب بزيارات مسئولي كبرى الشركات الهولندية للتعرف على واقع بيئة الاستثمار ومحفزاتها بما في ذلك مجالات الزراعة وإدارة المياه والصناعة والرقمنة والبنية التحتية والخدمات المالية والهيدروجين الأخضر.

من ناحية أخرى، ثمن مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية التعاون القائم بين البلدين في مجال الهجرة، معبرا عن تطلع لترجمة إعلان النوايا الموقع مؤخراً بين البلدين في صورة مشروعات مشتركة، فضلاً عن تكثيف برامج التدريب والتعاون الفني بين الجهات المصرية المعنية ونظيرتها الهولندية فيما يتصل بالتحقق من الهويات وإدارة الحدود وذلك وفي ضوء التحديات التي تواجهها مصر والأعباء التي تتحملها جراء الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر السواحل المصرية.

من ناحية أخرى، تناولت المشاورات السياسية أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء التصعيد الجاري بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تبادل الجانبان التقديرات بشأن التصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل، وكذلك استعادة وقف إطلاق النار في غزة وسرعة استئناف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.