إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل

وكالات

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل طالما استمرت الحرب في قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقال مانويل ألباريس، لـ"بلومبرج": "نحن أكبر شريك تجاري لإسرائيل في العالم، الاتحاد الأوروبي. يجب أن نفرض على شركائنا الأوروبيين حظرًا على توريد الأسلحة، وأن نتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت هذه الحرب".

وأمل وزير الخارجية الإسباني، في أن يتصرف الاتحاد الأوروبي كما فعل بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا عام 2022 سعيًا لتحقيق السلام.

وأعرب مانويل ألباريس، عن أسفه لعدم وجود أي مؤشرات على تهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران، ودعا إلى استئناف الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي.