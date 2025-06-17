الرئيس الصيني: الصراعات العسكرية ليست حلًا للمشاكل

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الصيني شي جين بينج تأكديه معارضة بلاده انتهاك سيادة وأمن أراضي الدول الأخرى، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران.



وشدد الرئيس الصيني، على أن "الصراعات العسكرية ليست حلًا للمشاكل" وأن تصاعد التوتر الإقليمي ليس في مصلحة المجتمع الدولي، معلنًا استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف للعب دور بناء في استعادة السلام والاستقرار بالمنطقة.



واليوم الثلاثاء، حثت السفارة الصينية في العاصمة الإيرانية طهران مواطنيها على مغادرة البلاد عبر المعابر البرية، في أسرع وقت ممكن، مع تصاعد حدة الضربات الإسرائيلية.



وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي تشات": "ننصح مواطنينا بمغادرة إيران عبر المعابر البرية، حفاظًا على سلامتهم".



ويأتي التحذير في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والجوية التي استهدفت عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.