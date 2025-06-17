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إسرائيل: لا نريد احتلال إيران أو إسقاط نظامها الحاكم

02:49 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا تسعى إلى احتلال إيران أو إسقاط نظامها الحاكم، لكنها ماضية في إزالة ما وصفها بـ"التهديدات" المرتبطة بقدرات طهران النووية والعسكرية بحسب تعبيره.

وصرح كاتس، أن إسرائيل دمرت الموقع المركزي في منشأة نطنز النووية، وتعمل على استهداف جميع البنى التحتية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن تل أبيب "سترد على أي محاولة لتجديد البرنامج النووي الإيراني"، مشددًا على أن كل بنية تحتية إدارية مرتبطة بالنظام الإيراني وتختلط مع المنظومة العسكرية، ستُعد هدفًا مشروعًا لإسرائيل.

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل ستواصل استهداف القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى المنظومة الصاروخية، ضمن ما وصفها بحملة مستمرة لإضعاف القدرات الإيرانية.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تقدم الدعم في الدفاع عن إسرائيل، لكنها لا تشارك في الهجمات الإسرائيلية على إيران، في إشارة إلى فصل واضح بين العمليات الإسرائيلية المنفردة والدعم الأمريكي الدفاعي.

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