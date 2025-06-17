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السعودية تكشف عن شرط جديد لتأشيرات العمرة

02:29 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

تاشيرات العمرة

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(وكالات)

كشفت، وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن اعتماد توثيق عقود الإسكان عبر منصة "نسك مسار" كشرط إلزامي للحصول على تأشيرات العمرة للموسم المقبل 1447هـ.

وبحسب البيان الرسمي، لن يُسمح بإصدار التأشيرات إلا بعد إتمام التعاقد الرسمي بين شركات العمرة السعودية والفنادق المرخصة من وزارة السياحة، على أن يتم توثيق تلك العقود إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة "نسك مسار".

وسيدخل القرار حيز التنفيذ مع انطلاق موسم العمرة الجديد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، وضمان شفافية العمليات التشغيلية وجودة الإسكان، في إطار مساعي المملكة لرفع كفاءة منظومة الحج والعمرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز جودة الضيافة الدينية وتنظيم تجربة العمرة بصورة أكثر تكاملًا وأمانًا.

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