دوي انفجار وسط العاصمة الإيرانية

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بدوي انفجار في وسط العاصمة طهران، دون وضوح التفاصيل.

وقبل قليل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى إخلاء مناطقهم وفقًا لتعليمات الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس، إن إسرائيل تضرب إيران بكل قوة على جميع الجبهات وفقًا لأهداف الحرب المحددة. وتبادلت إيران وإسرائيل، اليوم، سلسلة من الهجمات الصاروخية ضد بعضهما.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي تحذيرًا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، محذرًا إياه من مصير مشابه لمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.