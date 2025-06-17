الإمارات تجلي طاقم ناقلة نفط بعد حادث تصادم في بحر عُمان

(وكالات)

كشفت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية إخلاء ناجحة لـ24 فردًا من طاقم ناقلة النفط "ADALYNN"، عقب تصادم وقع بين سفينتين في مياه بحر عُمان، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وتولت وحدات حرس السواحل التابعة للحرس الوطني، مهمة الإخلاء من موقع الحادث، الذي يبعد قرابة 24 ميلاً بحريًا عن سواحل الدولة، وتم نقل الطاقم إلى ميناء خورفكان بواسطة زوارق البحث والإنقاذ دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب "وام".

ويُعد بحر عُمان أحد الممرات البحرية الحيوية المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي يوميًا. ووفق بيانات شركة "فورتيكسا" المتخصصة في معلومات الملاحة، فقد بلغ متوسط تدفق النفط عبر المضيق بين 17.8 و20.8 مليون برميل يوميًا منذ مطلع عام 2022 وحتى مايو الماضي.