(وكالات)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإيرانية استخدمت سلاحًا صاروخيًا جديدًا، لم تتمكن إسرائيل من رصده أو اعتراضه، في إطار الهجمات الجارية.

وقال العميد رضا طلائي: إن "العدو فوجئ بصاروخ لم يتمكن من اكتشافه أو إيقافه، وهذه مجرد بداية لمفاجآت قادمة"، مضيفًا أن طهران مستعدة لتوسيع ردها العسكري في حال استمرت الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار طلائي إلى أن إيران تعتبر نفسها في "موقف دفاعي مشروع"، مؤكدًا أن "الحرب الحالية فُرضت على الشعب الإيراني"، ومضيفًا أن الدفاع عنها يشمل "كافة فئات الشعب وقدرات الدولة"، وأن الجبهة الإيرانية "لا تقتصر على المؤسسة العسكرية فحسب".

واتهم طلائي إسرائيل باستهداف المدنيين خلال الساعات الأولى من التصعيد، قائلاً: "العدو لم يتردد في قصف النساء والأطفال"، مضيفًا أن طهران تدرك أن إسرائيل "غير قادرة على تحمل حرب طويلة الأمد".

وفي حين لم تُعلن طهران عن تفاصيل تقنية بشأن الصاروخ الجديد أو خصائصه، أكدت مصادر عسكرية إيرانية لوكالة "إرنا" الرسمية أن الهجمات على مواقع إسرائيلية ستتسع خلال الساعات المقبلة، باستخدام "أسلحة متطورة" دخلت الخدمة حديثًا.