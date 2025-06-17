إيران تحذر من محاولة إسرائيل توسيع الحرب

وكالات

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، من ما وصفه بـ"مؤامرة" الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة الحرب وإقحام لاعبين إقليميين ودوليين.

وأكد عراقجي، أن الشعب الإيراني سيدافع عن نفسه بكل قوة حيال العدوان الوحشي الصهيوني، مضيفًا "استهداف الكيان الصهيوني منشآتنا النفطية في مياه الخليج يأتي ضمن مساعيه لتوسيع الحرب".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عراقجي تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، استعرضا خلاله آخر التطورات إثر الاعتداء الإسرائيلي على إيران.

وذكرت الخارجية الإيرانية، أن عراقجي أوضح لنظيره البولندي أبعاد الاعتداء الإسرائيلي على البنى التحتية العامة والمنشآت النووية، مشددة على أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران يُخل بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأساسية.

وتبادلت إيران وإسرائيل، اليوم، سلسلة من الهجمات الصاروخية ضد بعضهما، إذ دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى إخلاء مناطقهم وفقًا لتعليمات الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الجوية بدأت موجة جديدة من هجماتها الصاروخية وكانت "أقوى وأشد" من قبل، بحسب ما قاله.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، "سنواصل العمليات الدقيقة والموجعة ضد الأهداف الحيوية للكيان الصهيوني حتى القضاء عليه".