ترامب ينتقد رئيسة الاستخبارات بشأن النووي الإيراني: لا يهمني ما قالته

وكالات

عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بشأن مدى تطور القدرات النووية الإيرانية، قائلًا إن إيران كانت على وشك الحصول على سلاح نووي عندما ضربت إسرائيل في الأيام الأخيرة.

وعندما سُئل عن موقفه الشخصي بشأن مدى قرب إيران من التوصل إلى اتفاق نووي، بالنظر إلى شهادة جابارد قبل أشهر فقط، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "قريبة للغاية".

وعندما سُئل ترامب عن شهادة جابارد المُحددة التي تُفيد بأنهم لم يفعلوا ذلك، قال: "لا يهمني ما قالته. أعتقد أنهم كانوا قريبين جدًا من ذلك"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وفي وقتٍ سابق من مارس الماضي، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، إن مجتمع الاستخبارات "يواصل تقييم أن إيران لا تبني سلاحًا نوويًا وأن المرشد الأعلى خامنئي لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن تقييم للاستخبارات الأمريكية، بأن إيران لم تكن تسعى بشكل نشط لامتلاك سلاح نووي فحسب، بل كانت أيضًَا على بعد 3 سنوات من القدرة على إنتاجه وتسليمه إلى هدف من اختيارها، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على التقييم.