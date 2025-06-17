إيران تحظر على المسؤولين استخدام الأجهزة المتصلة بالإنترنت

(وكالات)

أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في إيران، اليوم الثلاثاء، فرض حظر رسمي على استخدام الأجهزة المتصلة بالإنترنت من قبل المسؤولين الإيرانيين والمرافقين الأمنيين لهم، في خطوة تعكس تشديدًا للإجراءات الرقابية على المعلومات والاتصالات.

وبحسب البيان الصادر عن الإدارة، فإن القرار يشمل حظر استخدام الأجهزة المتصلة بشبكات التواصل الاجتماعي أو تلك التي يمكن الاتصال بها عبر الإنترنت، سواء أثناء أداء المهام الرسمية أو في محيط العمل الأمني.

يأتي هذا بعد أن ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن وقوع هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف البنية التحتية لبنك "سبه" الإيراني أحد البنوك الرئيسية داخل إيران، ما أدى إلى تعطل خدماته بشكل مؤقت.

وأورد موقع "إيران إنترناشونال" الإخباري، المحسوب على المعارضة الإيرانية، أن الهجوم تقف وراءه مجموعة من القراصنة سبق أن تبنّت هجمات إلكترونية واسعة استهدفت مؤسسات داخل إيران.