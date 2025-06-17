إسرائيل تطالب سكان العاصمة الإيرانية بإخلاء مناطقهم

وكالات

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى إخلاء مناطقهم وفقًا لتعليمات الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس، إن إسرائيل تضرب إيران بكل قوة على جميع الجبهات وفقًا لأهداف الحرب المحددة.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي تحذيرًا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، محذرًا إياه من مصير مشابه لمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وفي تقييم للوضع الميداني، قال كاتس: "أحذر الديكتاتور الإيراني من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المدنيين في إسرائيل. عليه أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران، الذي سلك ذات الطريق ضد إسرائيل"، في إشارة واضحة إلى صدام حسين.

وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته داخل الأراضي الإيرانية، قائلًا: "سنستمر اليوم في استهداف مواقع النظام والأهداف العسكرية في طهران، كما فعلنا بالأمس حين ضربنا هيئة البث التابعة للدعاية والتحريض التابعة للنظام".