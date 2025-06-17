إسرائيل تحذر المرشد الإيراني خامنئي من مصير كـ "صدام حسين"

(وكالات)

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، محذرا إياه من مصير مشابه لمصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وفي تقييم للوضع الميداني، قال كاتس: "أحذر الديكتاتور الإيراني من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المدنيين في إسرائيل. عليه أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران، الذي سلك ذات الطريق ضد إسرائيل"، في إشارة واضحة إلى صدام حسين.

وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته داخل الأراضي الإيرانية، قائلًا: "سنستمر اليوم في استهداف مواقع النظام والأهداف العسكرية في طهران، كما فعلنا بالأمس حين ضربنا هيئة البث التابعة للدعاية والتحريض التابعة للنظام".

ودعا وزير الدفاع سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى الابتعاد عن المواقع التي تستهدفها إسرائيل، قائلًا: "أحث سكان طهران على إخلاء تلك الأماكن وفقًا لتعليمات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية، وذلك حفاظًا على سلامتهم".