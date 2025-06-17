الحرس الوطني الإماراتي يُخلي 24 شخصًا إثر تصادم سفينتين بخليج عمان

وكالات

أعلن حرس السواحل بالحرس الوطني الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مهمة إخلاء 24 شخصًا من طاقم ناقلة النفط "أدالين" جراء حادث تصادم سفينتين في خليج عمان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إنه تم إخلاء طاقم السفينة من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلًا بحريًا عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ.

وفي حادثة منفصلة، نقلت وكالة "رويترز" عن شركة "أمبري" البريطانية، أن واقعة حدثت على بعد 22 ميلًا بحريًا شرق خورفكان قرب مضيق هرمز، قائلة إنها "لا تتعلق بالوضع الأمني".

وأمس الاثنين، أفادت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن بيانات، بحدوث تشويش إشارات ملاحة صادرة عن أكثر من 900 سفينة في مضيق هرمز والخليج نهاية الأسبوع، موضحة أن التشويش تسبب في ارتباك داخل الممر البحري الحيوي مع تصاعد القتال بين إيران وإسرائيل.

وذكرت الوكالة، أن الأعطال أدت لاعتماد السفن على الرادارات والبوصلة والرؤية المباشرة ما يرفع إمكانية التصادم، مشيرة إلى أن مركز المعلومات البحرية حذر من تشويش شديد على إشارات الملاحة من ميناء بندر عباس الإيراني.

وفي السياق ذاته، حذرت عمليات التجارة البحرية البريطانية، من أن التشويش يتصاعد في أنحاء الخليج ويؤثر على طريقة تبليغ السفن عن مواقعها، وفق ما جاء في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس".

وقالت الهيئة البريطانية، الاثنين، إنها تلقت عدة بلاغات عن تزايد التداخل الإلكتروني في مياه الخليج ومضيق هرمز. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تداخل إلكتروني.