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صحة غزة: 51 شهيدًا و200 مصاب من منتظري المساعدات في خان يونس

12:51 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

منتظري المساعدات في خان يونس

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وكالات

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 51 فلسطينيًا وإصابة العشرات أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات في خان يونس جنوبي القطاع بنيران الدبابات الإسرائيلية.

ونقل مسعفون عن السكان قولهم، إن دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف على حشود من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات الإغاثة على طول الطريق الشرقي الرئيسي في خان يونس، مضيفين أن 51 شخصًا على الأقل استشهدوا وجُرح 200 شخصًا، منهم 20 على الأقل في حالة حرجة.

وقال شهود عيان، إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقل على آلاف الأشخاص الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات. وكانت أجنحة مستشفى ناصر مكتظة بالجرحى، واضطر الطاقم الطبي إلى وضع بعضهم على الأرض وفي الممرات لضيق المساحة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأمس الاثنين، استشهد 23 فلسطينيًا على الأقل بنيران إسرائيلية أثناء اقترابهم من موقع توزيع مساعدات تابع لمنظمة الإغاثة الإنسانية العالمية في رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما قاله مسؤولون صحيون محليون.

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