فيديو اعتداء على بائع مأكولات يثير غضبًا في الجزائر

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اعتداء أحد عناصر الدرك الوطني الجزائري على شاب يبيع مأكولات تقليدية، حيث أثار الفيديو موجة استياء واسعة في الجزائر.

ويُظهر الفيديو الشاب وهو يزاول عمله في بيع أطعمة سريعة على طاولة بسيطة قرب أحد سواحل ولاية تيبازة، على بُعد نحو 73 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائر. وخلال بث مباشر عبر هاتفه المحمول، اقترب منه دركي بلباسه الرسمي، ووجّه له كلمات نابية قبل أن يركل الطاولة، ما أدى إلى سقوط الطعام أرضًا.

وأثارت الواقعة التي وثقتها الكاميرا تنديدًا واسعًا من قبل مستخدمي مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن السلوك كان عنيفًا وغير مبرر، مطالبين بمحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية، خصوصًا أن البائع لم يُظهر مقاومة أو سلوكًا عدائيًا.

في المقابل، أصدرت قيادة الدرك الوطني بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن الحادثة "تصرف فردي معزول لا يعكس قيم المؤسسة ولا انضباط أفرادها"، مشددة على أنها "ترفض تمامًا أي ممارسات تسيء إلى صورة الدرك الوطني لدى المواطنين".

وأشارت القيادة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن ما جرى، "في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها"، دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق العنصر الذي ظهر في المقطع.

من جانبه، نشر الشاب المعتدى عليه لاحقًا مقطعًا ثانيًا، أكد فيه أنه قرر التسامح مع الدركي، ودعا إلى "عدم استغلال الواقعة لإثارة الفتنة".