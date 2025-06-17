هل تتحول المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى حرب مفتوحة؟

بي بي سي

في اليوم الخامس للحرب بين إسرائيل وإيران، يتبادل الطرفان الضربات الصاروخية ضد بعضهما البعض ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين فضلًا عن وقوع أضرار مادية جسيمة في المباني والمنشآت بين الطرفين.

وتشير التصريحات الصادرة من إسرائيل، إلى أن المواجهة الدائرة مع إيران، قد تمتد إلى أسابيع في ظل تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر حتى "إزالة التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية".

ودعا نتنياهو الإيرانيين إلى إسقاط النظام، قائلًا إن "النظام الإيراني أصبح أضعف من أي وقت مضى"، مضيفًا أن هذا الأمر يمثل "فرصة للشعب الإيراني للوقوف في وجهه".

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جاهزية بلاده للرد على إسرائيل، مشددًا على أنه: "إذا استمر العدوان الصهيوني، فإنه سيقابل برد أقوى وأشد من قبل القوات المسلحة الإيرانية".

واتهم بزشكيان واشنطن والدول الغربية بدعم إسرائيل، مؤكدًا أن "إسرائيل تنتهك جميع القوانين الدولية بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة والدول الغربية".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت 14 من يونيو، عن مسؤوليْن إسرائيليين لم يسمهما أن "إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الـ 48 ساعة الماضية الانضمام إلى الحرب للقضاء على برنامج إيران النووي".

ونَسبَ "أكسيوس" إلى مسؤول أمريكي آخر أن "الإدارة الأمريكية لم توافق على الطلب حتى الآن".

ويرى مراقبون، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما يسعى إلى جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة مفتوحة مع إيران.

وعلى الرغم من الدعم والتفوق العسكري الذي تتمتع به إسرائيل، قد تكون إسرائيل بحاجة إلى تدخل الولايات المتحدة حال رغبتها في تدمير المنشآت النووية التي أنشأتها إيران في تحصينات تحت الأرض.

وتُحذر إيرانُ من أن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة ستكون هدفًا حال تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذه المواجهة.

ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور له السبت 14 من يونيو، أنه "لم يكن للولايات المتحدة أي علاقة بالهجوم على إيران الليلة".

وأضاف ترامب: "إذا تعرضنا لهجوم من إيران بأي شكل من الأشكال، فستنزل عليكم بكل قوة وقدرة القوات المسلحة الأمريكية بمستويات غير مسبوقة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بإمكان إدارته "التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي".

وفي سياق جُهود التهدئة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ترامب، أكد خلاله بوتين ضرورة إنهاء المواجهة الدائرة بين إسرائيل وإيران.

ويعرض بوتين القيام بدور الوساطة بين إيران وإسرائيل.

وأسفرت الضربات المتبادلة والمستمرة بين إسرائيل وإيران عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الطرفين.

وأعلنت إسرائيل، الأحد 15 من يونيو، بلوغ حصيلة القتلى جراء الضربات الإيرانية إلى 13 قتيلا، فضلا عما يزيد عن 250 جريحا، من بينهم أطفال.

وكذلك أعلنت إيران عن مقتل 78 شخصا وإصابة العشرات في اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي، منهم مسؤولون عسكريون كبار وعلماء نوويون. كما أشارت طهران إلى مقتل المزيد في اليوم التالي، من بينهم 60 شخصا عقب إصابة صاروخ إسرائيلي لمبنى سكني مكون من 14 طابقا في طهران، كان من ضمن القتلى 29 طفلا.

وربما تشير أعداد القتلى إلى أن الطرفين لا يسعيان إلى استهداف المناطق المدنية بشكل مباشر، لكن في حالة تطور الأمور إلى استهداف المناطق المدنية والمأهولة بالسكان، فإن أعداد القتلى والمصابين قد تتضاعف بشكل كبير.

وبدأت المواجهة بين الطرفين عندما شنت إسرائيل، فجر الجمعة 13 من يونيو، هجومًا مباغتًا دون سابق إنذار على منشآت نووية ومناطق عسكرية إيرانية، وقتلت عددًا كبيرًا من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين.

وردت إيران على الهجوم الإسرائيلي، مساء ذات اليوم، بهجوم صاروخي واسع تسبب في دمار كبير في منطقة تل أبيب الكبرى.

ويخشى كثيرون أن يتسع نطاق المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران ليشمل دولًا وأطرافًا أخرى.