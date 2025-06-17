إعلان

هجوم إلكتروني على بنك إيراني.. وإسرائيل تعلن مسؤوليتها

12:34 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بوقوع هجوم إلكتروني يعطل الخدمات الإلكترونية لبنك سبه الإيراني، موضحة أنه سيتم حل المشكلة خلال ساعات قليلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم الإلكتروني، قائلًا إن مجموعة قراصنة تابعة للمؤسسة الأمنية قالت إنها دمرت قواعد بيانات لبنك تابع للحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.

ويتزامن ذلك مع التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية للمباني والمنشآت في الطرفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم إلكتروني بنك إيراني إسرائيل جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟