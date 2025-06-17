هجوم إلكتروني على بنك إيراني.. وإسرائيل تعلن مسؤوليتها

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بوقوع هجوم إلكتروني يعطل الخدمات الإلكترونية لبنك سبه الإيراني، موضحة أنه سيتم حل المشكلة خلال ساعات قليلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم الإلكتروني، قائلًا إن مجموعة قراصنة تابعة للمؤسسة الأمنية قالت إنها دمرت قواعد بيانات لبنك تابع للحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.

ويتزامن ذلك مع التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العمليات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية للمباني والمنشآت في الطرفين.